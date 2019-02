Caminhão de carga tomba e abre cratera na Avenida Beira-Mar

Um caminhão de carga utilizado nas obras de requalificação da Avenida Beira-Mar tombou no início da tarde desta segunda-feira (25). Por conta do incidente, uma cratera foi aberta no chão pela massa do veículo.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), o caminhão estava carregad de brita e sofreu o acidente por conta de uma fuga na rede de saneamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O buraco se formou na altura da Av. Frei Mansueto ocasionado pelo rompimento de um cano da rede de esgoto.

Ainda segundo a Seinf, a via permanece bloqueada na área do incidente até que os serviços de recomposição da pista e do calçadão sejam concluídos.

A Cagece informou que equipes técnicas encontram-se no local realizando o reparo da via e a retirada do veículo da área. O serviço de reparo será concluído até a próxima quinta-feira (28).

Desvios

Apesar da Cagece informar também que a via está devidamente sinalizada e não foram necessários desvios no trânsito para a realização dos serviços, a AMC orienta aos motoristas que façam o seguinte desvio: o condutor deve dobrar à direita na R. Pedro Natale Rossi, à esquerda na R. da Paz, à esquerda R. Tereza Hinko, à direita na Av. Beira Mar.

Agentes da AMC estão nos cruzamentos da Av. Beira Mar com Pedro Rossi e com Tereza Hinko. Além disso, temos outro posto com agentes na R. Paula Barros para realizar a triagem de ônibus e caminhões.