Caminhão com carregamento de café tomba na BR-116 e população saqueia produtos

Um caminhão tombou na BR-116, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, e bloqueou parte da via, nesta segunda-feira (1º). O acidente ocorreu na altura do km 17, por volta de 16h. Um vídeo feito por um passageiro que seguia pela rodovia mostra populares saqueando o carregamento de café que estava sendo levado no veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o veículo tombado na via, o trânsito ficou lento no sentido Interior-Fortaleza. Uma equipe da PRF foi até o local.

O vídeo mostra que alguns motoristas pararam os veículos próximo ao caminhão e desceram para roubar a carga.

Alguns carros e motocicletas precisaram passar pelo acostamento para seguir na via.