Caminhão com 10 cavalos tomba na BR-020 em Maracanaú e deixa trânsito congestionado

Um caminhão com 10 cavalos tombou na BR-020, no km 416, em Maracanaú. O motorista disse que chovia na hora do acidente e acabou perdendo o controle do veículo. Três pessoas estavam no caminhão e, segundo o condutor, todos passam bem.

Após o acidente, o dono dos animais acionou outro transporte para retirar os cavalos e levá-los para um haras. Ainda na manhã desta segunda-feira (20), o caminhão foi rebocado e retirado do local do acidente.

Próximo ao local do tombamento existe um bloqueio por causa de uma obra. Com o acidente, o congestionamento ficou ainda maior que o normal.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi chamada para orientar os condutores e evitar novos acidentes.