Caminhada em Fortaleza promove a conscientização sobre o autismo 

Uma caminhada para promover a conscientização sobre o autismo reuniu famílias com seus filhos, instituições que apoiam a causa, professores e profissionais da saúde na tarde deste domingo (7), na Avenida Beira-Mar de Fortaleza.

O evento organizado pela Associação Pintando o Sete foi aberto ao público e contou com a participação especial do intérprete da Escola de Samba União da Ilha do Governador, Ito Melodia que transformou a luta das famílias que tem filhos com autismo em uma linda melodia, que se tornou um verdadeiro hino para os autistas. Trata-se da canção "Sou um artista de um mundo solidário".

Entre bonecos gigantes, os participantes puderam chamar a atenção da sociedade para a questão do autismoFoto: Thiago Gadelha A caminhada contou com o passeio em trenzinhos rodeados de personagensFoto: Thiago Gadelha Eventou contou com a participação de vários setores da sociedadeFoto: Thiago Gadelha Família participa da caminhada de conscientização sobre o autismo em FortalezaFoto: Thiago Gadelha Caminhada foi marcada por muita alegria e descontraçãoFoto: Thiago da Gadelha Calçadão da Avenida Beira-Mar foi um dos locais de concentração do públicoFoto: Thiago Gadelha

Um grupo de ritmistas do bloco Baqueta também marcou presença no evento.

As crianças com autismo acompanharam a caminhada nos trens e carretas da alegria rodeados de personagens animados.

A ideia do evento surgiu por meio da Associação Pintando o Sete, em 2016 para conscientizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (ETA). Em 2017, mais de mil pessoas abraçaram a causa no cartão postal de Fortaleza.

No ano passado, foram mais de 3 mil pessoas, segundo a organização do evento.