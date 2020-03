Calendário 2020 de licenciamento de veículo: Detran-CE estende prazo para veículos de placa final 1

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prorrogou, para o dia 13 de abril, o prazo de vencimento do licenciamento de 2020 de veículos com placas de final 1, que agora é o mesmo prazo de pagamento relativo a veículos com placas terminadas em 2. O prazo para as placas com final 1 venceria em 11 de março.

Segundo o Detran, o dono de veículo com placa final 1 terá mais tempo para efetuar o pagamento do boleto com a taxa de licenciamento enviado pelo Correio ou emitido pelo site do órgão. Os demais veículos permanecem com prazo inalterado, conforme Calendário de Licenciamento 2020.

Confira calendário de vencimento:

Placa com final 1: 13/04

Placa com final 2: 13/04

Placa com final 3: 11/05

Placa com final 4: 10/06

Placa com final 5: 10/07

Placa com final 6: 10/08

Placa com final 7: 10/09

Placa com final 8: 13/10

Placa com final 9: 10/11

Placa com final 0: 10/12