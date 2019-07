Cadela cai do 6º andar e é salva pelo Corpo de Bombeiros; veja vídeo

Uma cadela caiu do 6º andar de um prédio residencial, na manhã desta terça-feira (23), na esquina da Avenida Domingos Olímpio com a Rua Marechal Deodoro, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

O vídeo registrado por um morador mostra o momento que a cadela fica pendurada pela tela de proteção da janela do apartamento. O animal estava nervoso e as patas traseiras presas na tela.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Cabo João Bosco estava de folga passando pela avenida, viu a situação e conseguiu salvar o animal.

Foto: Almir Gadelha

Salvamento

Uma lona foi improvisada pelo agente e por moradores para evitar que o animal caísse ao chão. A cadela chegou a bater em uma antena de tv por assinatura.

A dona do cão não estava no apartamento e uma vizinha levou o animal para uma clínica veterinária com pequenos sangramentos na região da boca.

De acordo com moradores, a cadela se chama Vitória, não tem raça definida e tem cerca de dois anos de idade.