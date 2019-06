Cadastro de ambulantes para o Halleluya 2019 acontece até o dia 5 de julho

A Prefeitura de Fortaleza inicia nesta terça-feira (25) o cadastro de ambulantes que desejam trabalhar no Festival Halleluya 2019. Os interessados têm até o dia 5 de julho, das 9h às 16h, para fazer o cadastro que acontece na sede da Secretaria Regional VI, localizada Rua Padre Pedro Alencar, 789 no bairro Messejana.

Os documentos necessários são as cópias da Carteira de Identidade, do CPF, comprovante ou declaração de endereço, duas fotos 3x4, além do requerimento de solicitação de cadastro.

Caso o número de inscrições seja maior do que as vagas pré-estabelecidas, haverá sorteios abertos ao público na Secretaria Regional VI no dia 10 de julho, às 14 horas.

Serão disponibilizadas 120 vagas voltadas ao comércio de comidas, bebidas não alcoólicas e artigos religiosos. As barracas ficarão distribuídas ao longo da Rua Antônio Ferreira.

O cadastramento é intransferível. Não será permitida a comercialização de produtos por vendedores não cadastrados e devidamente identificados.

Quem quiser esclarecer dúvidas basta ir presencialmente à sede da Regional VI ou ligar para o telefone 3488-3110.