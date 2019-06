Cachorro preso em prédio que desabou na Maraponga é resgatado por bombeiros neste domingo

O cachorro que ficou preso no prédio que desabou parcialmente neste sábado (1º), no Bairro Maraponga, foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, cerca de 20 horas após o desabamento. Duas calopsitas também foram retiradas. Todos os animais foram devolvidos aos seus donos.

O cão foi visto por moradores latindo na janela do quarto andar do prédio logo após o incidente. Num vídeo gravado no local, o cachorro foi visto tentando sair pela janela, mostrando estresse. "Salva o o cachorro, salva o cachorro" gritaram as pessoas que estavam em frente ao prédio que corre risco de desabar por completo no Bairro Maraponga.

O Corpo de Bombeiros usou uma escada convencional para subir na edificação e fazer a retirada dos animais. Os donos não quiseram falar com a imprensa, mas o homem que recebeu as calopsitas desabafou ao receber as aves, que estavam numa gaiola: "Ainda bem que eu coloquei eles na gaiola, porque eles ficam dentro de casa soltos" disse.

Desde a noite do sábado moradores e proterores ambientais de Fortaleza se mobilizaram para chamar a atenção dos órgãos na tentativa de fazer o resgate do animal. Uma pessoa invadiu a área isolada e foi até a frente do prédio para tentar fazer o resgate, mas foi retirado por policiais.

Em nota, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que Equipes de Engenharia e de Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram ao local para avaliar tanto as condições estruturais da edificação e quanto a forma de fazer o resgate dos bichos.

Na madrugada, um agente do Corpo de Bombeiros disse que o resgate não foi possível porque a escada usada em casos assim, a magirus, estava quedrada.

Já nesta manhã, o coronel Wagner Maia, dos bombeiros, explicou que "não é nem o fato da escada está quebrada porque a mobilidade dela é bem difícil. É uma coisa que a gente está quase descartando porque é um equipamento grande pra ser usado em edificações muito altas e provavelmente não se aplicaria aqui, mas a gente está estudando as possibilidades mais simples e mais eficientes", disse.

Os bombeiros usaram uma escada convencional para retirar o cachorro Almir Gadelha/SVM

Incidente no prédio

O edifício residencial corre o risco de cair após a ruptura das colunas de sustentação, ocorrida na tarde deste sábado (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os moradores do imóvel de quatro andares, que fica na Travessa Campo Grande, foram retirados e 12 casas que ficam próximo ao edifício foram evacuadas. Cerca de 16 famílias foram removidas dos apartamentos. Pelo menos seis carros e algumas motocicletas ficaram soterrados.