Blocos e centenas de foliões marcam presença no último fim de semana de pré-carnaval em Fortaleza

O último fim de semana de pré-carnaval de Fortaleza atraiu centenas de foliões nos diversos polos onde acontecem as festas. No Mercado dos Pinhões a música ficou por conta do DJ Adrian, seguida pela percursão do Baqueta Clube de Ritmistas, trazendo clássicos do carnaval.

Marcaram presença também Gil Barata, Laisa Bruna e Emanuele Amorim, rei, rainha e princesa do carnaval, respectivamente. "Viemos prestigiar a festa nesse último pré, e desejar a vocês um Carnaval de paz e alegria. Excessos, só de diversão", disse Gil ao público.

O bloco Catraca Quebrada, é um exemplo de como o carnaval de rua de Fortaleza proporciona oportunidade para que os grupos de amigos se organizem para montar os próprios blocos.

Bloco Catraca Quebrada marcou presença no Mercado dos Pinhões Foto: Kid Júnior

José Erandir, integrante, fala que a ideia surgiu de uma constatação: faltava o carnaval na lista de datas comemorativas celebradas pelos amigos de trabalho. "Todos os anos nos organizamos um mês antes do pré-carnaval. E o nome do bloco surgiu de uma catraca defeituosa que virou piada interna do grupo", detalhou o folião.

Praça do Ferreira

Em outro ponto da cidade, na Praça do Ferreira, quem deu o tom da animação foi Renato Black, que levou a vibração do reggae ao polo carnavalesco. O prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio esteve no local e ressaltou a importância da festa para moradores e turistas.

Foliões se concentram na Praça do Ferreira Foto: Kid Júnior

"É extraordinário ver a cidade se celebrar. Uma das razões para um investimento cultural como esse é valorizar as nossas manifestações culturais, tradicionais, mas sobretudo dar oportunidade para que nossos espaços públicos relevantes sejam ocupados e que essa convivência de cidade possa florescer. Então como prefeito e como cidadão hoje estou usufruindo e curtindo o melhor da cidade", comentou.

Carlos Henrique Ericeira e Michele Ericeira estão empolgados com a chegada de uma data especial. Tanto o pré como o Carnaval oficial serão um "esquenta" para a comemoração, em maio, dos 24 anos de casados. O consultor de segurança é maranhense. Já a profissional do ramo de telefonia é carioca. Eles moram há 25 anos em Fortaleza.

"São festas diferentes, a do Rio e de Fortaleza, mas gosto muito da folia aqui", aponta a foliã. "Não saímos daqui no Carnaval", as sextas e sábados são imperdíveis pra nós", revela Carlos.