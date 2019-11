Black Friday: lojas do centro atraem clientes da região metropolitana interessados nos descontos

O comércio no Centro de Fortaleza registrou uma intensa movimentação nesta sexta-feira (29) de Black Friday. Clientes interessados nos descontos formaram filas próximas às grandes lojas, mas não houve registro de tumultos durante a manhã. Em uma loja de departamentos, as portas abriram antes da meia-noite, com pessoas aguardando as promoções do lado de fora.

Alguns vieram de longe procurando ofertas. "Sou de Itaitinga e eu e minha sobrinha chegamos antes de abrir. Tinha uma fila muito grande. Corre, corre", relatou a doméstica Simone mendes. "Os produtos estão com preços bons. Chocolate, produtos de higiene. Pesquisei os valores. Comprei uma fralda de R$ 12 e ela no preço normal chega a ser até R$ 22. E como eu tenho filho pequeno, ajuda demais", acrescentou a moradora da Região Metropolitana de Fortaleza.

Francisca Duarte, de Paracuru, também na Grande Fortaleza, afirmou que hoje o dia todo será voltado para compras. O objetivo de Francisca é revender os produtos na sua cidade. “Aqui as coisas valem a pena. Essa é a terceira vez que venho. Economizei uns R$ 10 nos itens maiores. Só de kit de condicionador comprei 30 unidades.Vou revender”, comemora.

Vendedores autônomos

Os vendedores ambulantes do Centro também prometem descontos e promoções de Black Friday. Um deles é Will Darlan, que anuncia suas peças roupa nesta sexta-feira (29) como queima de estoque na “Black do Will”. Ele trabalha há um ano e seis meses na rua Floriano Peixoto.

Will Darlan, vendedor no Centro de Fortaleza. Ingrid Coelho/SVM

Ele chegou no bairro às 3h30 para iniciar as vendas. "Hoje é um dia que não tenho costume de vir. Está melhor do que dia de feira, que é na quarta e no sábado. Graças a Deus, está dando certo, ainda tem três horas de venda, dá pra vender umas 50 [peças de roupa] ainda", disse Will, que já havia vendido cerca de 100 por volta das 10h.”, comenta.