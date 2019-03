Uma colisão entre dois carros está causou um longo engarrafamento no viaduto da Avenida Alberto Craveiro, na manhã desta sexta-feira (15). O acidente aconteceu na faixa esquerda do viaduto, no sentido Castelão-Aldeota.

O congestionamento tem início próximo ao posto de saúde Edmar Fujita e vai até a saída do viaduto, o que compreende uma distância de 2 km. Até o momento, não há agentes de trânsito no local.