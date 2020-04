Barra do Ceará é o bairro com maior taxa de mortalidade por coronavírus em Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza divulgou nesta quarta-feira (15) mapa com cenário epidemiológico da Covid-19. De acordo com o informe, a Barra do Ceará - na Regional I- registrou 21 casos confirmados da doença e seis mortes. Os números indicam que a taxa de mortalidade dos infectados pelo novo coronavírus nesta região é de 28,5%. Outro bairro destacado no boletim epidemiológico é o Jangurussu, localizado na mesma regional. Lá, segundo a Secretaria, são três mortes e 14 casos confirmados. Com base nos dados, a taxa de mortalidade neste local é de 21,4%.

A taxa de letalidade é preocupante porque mostra que esses bairros apresentam maior número de óbitos, com menores registros de casos confirmados.

Com sete óbitos confirmados, o Meireles - localizado na Regional II- permanece sendo o bairro da Capital com mais mortes por Covid-19. A taxa de mortalidade, no entando, é de 3,91% porque o número de casos confirmados na região é 179. No mapa de registros de óbitos, a Secretaria indicou a necessidade de planejar e implementar estratégias de vigilância ativa mais eficientes.

Atualmente, 51 bairros de Fortaleza já registram mortes. Ao todo, a Prefeitura contabilizou 116 bairros da Cidade com 1.829 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. A distribuição dos casos é referente ao período de 2 de março a 15 de abril de 2020.

Até o início da tarde desta quarta-feira, cinco bairros de Fortaleza permanecem sem casos confirmados da doença: Moura Brasil, Conjunto Esperança, São Bento, Ancuri e Sabiaguaba.

Isolamento social

Hoje, a reportagem do Sistema Verdes Mares flagrou uma série de desrespeito ao isolamento social decretado pelo Governador Camilo Santana em bairros da Regional I. Na Barra do Ceará, moradores ocuparam calçadas, se aglomeraram no calçadão e se divertiram na praia.