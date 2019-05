Avenida Godofredo Maciel é bloqueada por servidores do Detran

A Avenida Godofredo Maciel, no Bairro da Maraponga, foi bloqueada na manhã desta segunda-feira (6), por servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). O protesto que durou duas horas ocorreu em frente à sede do Detran e gerou congestionamento.

Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran-CE) Veracy Oliveira, a manifestação teve o objetivo de reivindicar as progressões dos trabalhadores acordadas com Governo do Estado.

“Esse tópico das progressões [regulamentação do plano de cargos e carreiras], o governo não está cumprindo. Esse plano foi instituído em 2015 e passou três anos para ser regulamentado. O governo quer regulamentar agora, mas não quer pagar as progressões dos servidores por esse tempo todo que são quatro anos”, explicou. Veracy afirmou também que vários encontros já aconteceram com representantes do governo e nenhuma solução foi encontrada.

A reportagem do Sistema Verdes Mares tentou entrar em contato com o Detran, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.