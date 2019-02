Avenida Beira Mar é liberada após reparo de trecho onde caminhão caiu em buraco

A Avenida Beira Mar foi liberada na noite desta segunda-feira (25) após reparo no trecho onde um caminhão de carga caiu dentro de um buraco, na altura da Rua Frei Mansueto. Por conta do incidente, uma cratera foi aberta no asfalto pelo veículo.

Equipes técnicas da Cagece estiveram no local realizando o reparo da via e a retirada do veículo da área. A previsão do órgão é que o serviço de reparo será concluído até a próxima quinta-feira (28).

Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o caminhão de carga estava sendo utilizado nas obras de requalificação da Avenida Beira-Mar quando tombou no início da tarde desta segunda-feira (25).

O veículo estava carregado de brita e sofreu o acidente por conta do rompimento de um cano na rede de saneamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, segundo a Secretaria da Infraestrutura.