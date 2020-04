Aumenta para 26 número de mortos pelo novo coronavírus no Ceará; estado tem 824 infectados

O Ceará atingiu neste domingo (5) 26 mortes e 824 casos do novo coronavírus, conforme atualização da plataforma IntegraSUS das 17h. A ferramenta é utilizada pela Secretaria da Saúde (Sesa) para divulgar os dados acerca do avanço da Covid-19 no estado.

Fortaleza contabiliza, até o momento, 20 mortes em consequência da enfermidade. Também houve óbitos em outros seis municípios, sendo eles Eusébio, Farias Brito, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá.

A capital já bateu a marca de 744 pessoas confirmadas com o víirus. O agente infeccioso já se manifestou em residentes de 23 municípios cearenses. Aquiraz, na Região Metropolitana, tem 15 contaminados. Caucaia e Sobral têm sete ocorrências cada, enquanto Horizonte, Maracanaú e Quixadá têm quatro, cada. Juazeiro do Norte aparece com três. Icó, Jaguaribe e Maranguape apresentam 2 casos, cada.