Assembleia Legislativa prorroga inscrições de seleção para atendimento de crianças autistas

Foi prorrogado até o dia 31 de janeiro, o prazo de inscrições para o processo seletivo da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) para a contratação de profissionais na área da saúde para o projeto Mundo Azul, voltado ao atendimento de crianças autistas.

Conforme a AL, o edital será retificado conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em atendimento à recomendação feita pelo Ministério Público do Ceará na última quinta-feira (23).

Segundo a AL, dia 4 de fevereiro de 2020 será feita a divulgação dos resultados da primeira etapa; nos dias 6 e 7 acontece a realização das entrevistas; e 10 de fevereiro, será divulgado o resultado final do processo seletivo no site oficial da Assembleia Legislativa.

MPCE pede alteração em processo seletivo

O Ministério Público do Ceará solicitou à AL-CE, na última terça-feira (21), alteração em um processo seletivo do órgão por considerar que um dos requisitos discrimina as pessoas com deficiência. A seleção diz que o candidato deve "gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções”.

O projeto é voltado ao atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com autismo, com oferecimento de serviços em 12 áreas especializadas como assistência social e educação física.