Após demolição, dono do prédio na Maraponga deve reformar 10 casas do entorno

Após a retirada dos entulhos, finalizada na terça-feira (9), cinco das 15 residências interditadas para a demolição do prédio Solimar Residence, na Maraponga, foram liberadas para os moradores. Agora, o proprietário do condomínio deve reformar outras 10 casas afetadas para adequar a estrutura, conforme a Defesa Civil de Fortaleza.

O órgão vai indicar aos responsáveis, por meio de um laudo técnico, quais são as reformas necessárias para que os moradores possam retornar às suas casas. O documento deve ser apresentado nesta sexta-feira (12), segundo a assessoria da Defesa Civil.

Representando o dono do prédio demolido, a advogada Ana Carolina Abreu disse que “ele está aguardando o laudo técnico para informar o que precisa ser feito nas casas”. Carolina disse que já sabe que, entre as casas, em “duas são (necessárias) intervenções maiores” por conta da intensidade dos danos e que “as outras são pequenos reparos”, detalha.

Na espera

Ao todo, 15 casas foram interditadas para as obras de demolição, em que cinco foram liberadas após vistoria realizada nesta semana. Quem ainda está esperando voltar para casa é Henrique Freitas, 32, que mora ao lado do prédio demolido. Desde a interdição, após o desabamento parcial da estrutura, no dia 1º de junho, Henrique ele está morando em casas de conhecidos e familiares.

Ainda assim, ele fez questão de acompanhar presencialmente as obras no prédio. “Eu fico aqui esperando pra saber se será resolvido”, explica sobre a situação. Henrique conta que antes lavava carros em frente a sua casa para obter renda e que, desde então, precisou parar com a atividade.