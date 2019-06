Após chuva forte, mulher precisa usar isopor para conseguir sair em rua alagada

Moradora da Rua São Sebastião, no bairro Boa Vista, a dona de casa Jordana Oliveira precisou utilizar um pedaço de isopor para conseguir sair de casa e acessar o comércio local. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Fortaleza contabilizou 92 mm de chuva, das 7h de quinta-feira (13) às 7h desta sexta.

“Choveu bastante e qualquer chuva fica assim”, destaca a dona de casa. Jordana conta que a situação dificulta a realização de seus afazeres e levar sua filha de quatro anos para a escola.

A pequena Maria diz que sua mãe a leva no isopor, quando a rua está alagada, e que não gosta da água. Halisson Ferreira

Sobre a forma improvisada para se locomover, Jordana diz que o material também já foi usado pela vizinhança. “Quando tinha mais gente na rua, a gente emprestava. Tirava as coisas de casa e tudo”. Preocupada com seus pertences, a dona de casa falou que deve suspender os objetos em tijolos para evitar mais prejuízos. “Eu tô atenta porque tenho que levantar as coisas para molhar e não perder sofá, guarda-roupa…” Jordana conta que a situação se repete no bairro Boa Vista e que algumas pessoas já saíram do local. “Até agora não veio ninguém falar com a gente”, pontua

Moradores precisam vigiar o nível da água para não perder seus pertences no alagamento. Halisson Ferreira

José Rodrigues, que trabalha como montador, mora na Rua Paula Francinete, também no Boa Vista. “Todas as ruas que você descer aqui no bairro é desse jeito com casas debaixo d'água. As pessoas acordam de madrugada com a água invadindo as casas”. Ele conta que a situação é mais complicada para um vizinho cadeirante e para idosos como sua mãe. “Minha mãe, uma senhora de 72 anos, (tem) o guarda-roupa até hoje em cima de cadeiras e toda vida que é pra pegar uma roupa ela precisa subir num banco”. Ele diz que quando chove precisa ficar checando o nível da água.

A situação é ainda mais grave para os moradores com problema de locomoção. Halisson Ferreira

A doméstica Orlandir Gomes mora há 42 anos no local e diz que o problema surgiu após a implantação de uma barragem nas proximidades. “Antes da barragem não era assim agora, quando chove, as enchentes são frequentes”, pontua.