Alvo de ataque, viaduto da BR-020 será liberado na segunda-feira (29), após obras

O viaduto da BR-020, no município de Caucaia, será liberado na próxima segunda-feira (29), segundo o Departamento Nacional de Estrutura de Transportes no Cear (Dnit). O equipamento teve as colunas de sustentação danificadas na primeira madrugada da onda de ataques criminosos ocorridas no Estado entre o início de janeiro e o início de fevereiro, e teve de passar por reparos desde então.

De acordo com Liris Campelo, superintendente regional do órgão federal, já foi iniciada a retirada dos escoramentos provisórios do local e a previsão é de que, até a noite de segunda, o trânsito no local seja normalizado.

“Na sexta-feira (26) será realizado um teste de carga dinâmica, com uso de um caminhão e leitura de deformação do equipamento. Já na segunda-feira, pretendemos liberar o fluxo de veículos por baixo do viaduto no período da manhã e na parte de cima do equipamento no período da tarde. Até a noite ocorrerá a liberação completa”, garante Liris Campelo.

A reforma do viaduto da BR-020 custou R$ 1, 8 milhão. Durante o ataque criminoso no local, uma das colunas da estrutura ficou com as barras de aço expostas e o local precisou ser isolado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante o período de interdição, os motoristas tiveram que acessar rotas alternativas para trafegar na região.