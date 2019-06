Água cai do teto e alaga parte do saguão do aeroporto internacional de Fortaleza

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, ficou com parte do saguão alagado na noite desta quinta-feira (13), após água cair do teto. O incidente aconteceu por volta das 19h30, durante as chuvas que atingiram a capital cearense, e foi registrado por um passageiro. Nas imagens é possível ver funcionários do aeroporto secando o local, enquanto a água se acumula no chão do saguão.

Por volta das 23h30 a água já havia sido retirada. Baldes foram colocados para aparar a água que continuava caindo do teto, mas com menor intensidade. A área também foi sinalizada para evitar acidentes.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Fraport , concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, e aguarda retorno.