Ação deixa trecho da Praia de Iracema colorido e com novos equipamentos

Uma ação temporária deixou um trecho da Rua João Cordeiro, na Praia de Iracema, com mais cor e novos equipamentos, como bancos, cadeiras de praia e vasos de plantas. A região entre as avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão passou por intervenção que deixou o asfalto colorido de azul, amarelo e roxo.

As mudanças foram motivadas pela realização do Mobilize Summit, que promove desde a segunda-feira (24) o encontro de diversos especialistas intercionais para discutir a mobilidade urbana em Fortaleza.

A intervenção é similar aos modelos já implantados pelo projeto Cidade da Gente no bairro Cidade 2000 e no entorno do Centro Dragão do Mar.

O objetivo é priorizar a circulação dos pedestres, garantindo mais segurança viária.