Ação de fiscalização registra 18 infrações e apreende um ônibus na Rodoviária de Fortaleza

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), em parceria com o Departamento Estadual de Transito (Detran), realiza uma fiscalização acentuada aos ônibus no Terminal Rodoviário Eng.º João Thomé desde o dia 1º de julho. Somente na última quinta-feira (25), 148 veículos foram inspecionados, gerando 18 autos de infração e um veículo apreendido.

Na última quarta (24), 46 carros foram inspecionados, nove foram autuados e nenhum ônibus foi apreendido. O balanço geral da operação será divulgado no próximo dia 31, data em que o Detran irá consolidar os dados obtidos.

A Arce estima que cerca de 200 mil passageiros passam pelos terminais rodoviários neste mês de julho, o que corresponde ao aumento de 30% em relação a quantidade habitual. Quanto aos ônibus, foram realizadas 30 viagens extras por dia, representando cerca de 7,39% de aumento, quando comparado ao período normal.

Autuações

De acordo com o coordenador de transporte da Arce, Rinaldo Cavalcante, cerca de 80% das autuações ocorrem por conta de problemas com limpeza e conservação dos ônibus. "Alguns problemas de limpeza são aceitáveis, os veículos andam muito em estradas, mas quando o estado é muito precário, a apreensão do veículo é feita. São problemas como pneus 'carecas', vidro do parabrisa quebrado, entre outros", explica o coordenador.

A operação é realizada no mês de julho em decorrência do período de férias, é o que afirma Rinaldo, reforçando que as fiscalizações são reforçadas em períodos de férias e feriadões. Desta forma, a próxima deve ser realizada no feriado do dia 15 de novembro, uma vez que as datas festivas antes da data não irão configurar dias seguidos de folga.