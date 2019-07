Abrigo improvisado para animais em praça do Vila Velha é removido pela Prefeitura

Na Praça do Tancredo Neves, no bairro Vila Velha, moradores questionam a situação de cães e gatos que viviam em um abrigo improvisado no local. Na terça-feira (23), a Prefeitura removeu a estrutura onde os animais recebiam alimentação e cuidados médicos de voluntários como parte das ações de requalificação do espaço.

"O combinado era retirar os animais primeiro para depois demolir. Eles chegaram de surpresa e não deu tempo levar os animais para nenhum canto", destaca a voluntária Edjoana Bastos. Na ação, seis cachorros foram encaminhados para uma instituição que cuida de cães e os gatos, ainda na praça, receberam 10 estruturas de alvenaria.

Os abrigos devem ser afastados gradativamente para que os animais se acostumem com novos espaços.

A Assessoria de Comunicação da Regional I informou que foi realizada uma articulação com a comunidade para lidar com os cães e gatos que estão no entorno da praça. Conforme explicou, alguns dos animais receberam castração, vacinas e chips para o acompanhamento do estado de saúde e agora devem participar de campanhas de adoção.

Ativista da causa animal, Valdemar Pinheiro, conta que participou de reunião para acertar quais atitudes seriam tomadas. “O que tinha ficado combinado é que a gente ia marcar um dia para que pudéssemos acompanhar a retirada dos animais. O que aconteceu e que eles apareceram sem avisar a ninguém”, pontuou.

Valdemar reconhece que o abrigo, construído por uma moradora do local, não poderia permanecer na mesma situação, mas não aprova a forma como os animais foram removidos. “A gente sabia que aquilo não podia continuar, mas o combinado era preservar a vida do animais”, destaca.

Por ficar nas proximidades do Hospital Distrital Gonzaga Mota, a ideia da Prefeitura é que gradativamente os animais sejam afastados da Praça e levados para acolhimento de novos tutores. A assessoria ainda não enviou a estimativa de quantos animais estão sendo atendidos neste processo.