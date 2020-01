A partir de segunda-feira (13), trecho da Av. Desembargador Moreira passa a operar em sentido único

A partir de segunda-feira (13), os motoristas vão trafegar em sentido único no trecho da Avenida Desembargador Moreira, no Bairro Meireles, em Fortaleza, entre as avenidas Dom Luís e Beira Mar. O local vai sofrer intervenção para ganhar um calçadão e infraestrutura cicloviária, ligando a Praça Portugal, na Aldeota, ao calçadão da Beira Mar.

Com a mudança, para trafegar no sentido Praia/Sertão os motoristas devem acessar as ruas Osvaldo Cruz e Barbosa de Freitas a partir de segunda.

As obras começam nesta quinta-feira (9), passando da Avenida Pontes Veira à Avenida Abolição, com requalificação e sinalização das vias paralelas.

O investimento na obra é de R$ 11,2 milhões, e o trabalho deve durar 12 meses. As atividades vão ser divididas em três áreas:

Trecho 1: da Av. Pontes Vieira até a Av. Pe. Antônio Tomás

Arborização e paisagismo

Requalificação do asfalto

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

Trecho 2: da Av. Pe. Antônio Tomás até a Av. Dom Luís

Pavimento intertravado na via

Reforma das calçadas danificadas

Arborização e paisagismo

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

Trecho 3: na Av. Dom Luís até a Av. Abolição

Extensão da calçada

Ativação de área para pedestres

Infraestrutura cicloviária

Requalificação de calçadas

Pavimento intertravado na via

Arborização e paisagismo

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

De acordo com a prefeitura, a ligação dos corredores comerciais da Dom Luís e da Abolição deve prestigiar a atividade comercial e intensificar a renda. "A gente espera garantir melhor segurança viária e comodidade aos pedestres", afirmou o prefeito Roberto Cláudio.