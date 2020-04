A cada quatro mortos por Covid-19 no Ceará, um tem menos de 60 anos

Dos óbitos causados pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, no Ceará, 25% ocorreu em pacientes com menos de 60 anos, de acordo com o IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) - ou seja, uma em cada quatro mortes. Até esta segunda-feira (13), o Estado contabiliza 85 óbitos, distribuídos em 16 cidades.

Do total de mortos, 21 tinham idade de 0 a 59 anos; sete eram mulheres e 14 eram homens. Todos estavam fora da faixa etária de risco, que abrange idosos com mais de 60 anos, conforme as autoridades de saúde.

> Confira o último balanço de mortos e infectados no Ceará

Dos cearenses abaixo dessa idade, seis tinham de 50 a 59 anos e, nove, de 40 a 49 anos. Um homem de 35 a 39 anos e três pessoas de 30 a 34 anos também faleceram pela doença. Um jovem com idade entre 25 e 29 anos e uma menina entre 0 e 4 anos de idade são outras vítimas fatais que aparecem na contagem do IntegraSUS.

Letalidade

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da covid-19 é de apenas 0,2% dos casos na faixa entre 10 e 39 anos, aumentando significativamente até vitimar 8% dos pacientes entre 70 e 79 anos e 14,8% dos idosos com 80 anos ou mais.

Ainda no Ceará, dos 64 mortos registrados com idade acima de 60 anos, 13 tinham entre 60 e 69 anos; 28, entre 70 e 79 anos; e 23 com idade igual ou superior a 80 anos. Segundo o IntegraSUS, a média de idade dos óbitos no Estado é de 67 anos.

A plataforma da Sesa indica que a média de tempo decorrido entre o início dos sintomas e a morte é de pouco mais de 10 dias, no Estado. Já o tempo médio de internação é de 4,5 dias.