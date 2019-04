113 postos vão vacinar crianças e gestantes contra gripe a partir de quarta; veja horários

A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe para gestantes e crianças (de seis meses até antes de completar 6 anos) começa na próxima quarta-feira (10) e seguirá até o dia 31 de maio. Em Fortaleza, 113 postos de saúde irão ofertar a vacina de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados e domingos, das 8h30 às 16h30.

Nos fins de semana (dias 13, 20 e 27 de abril), 12 postos disponibilizarão as vacinas, das 8h30 às 16h30:

Regional I: Carlos Ribeiro e Maria Aparecida

Regional II: Paulo Marcelo e Irmã Hercília

Regional III: Anastácio Magalhães e Meton de Alencar (13/04); Anastácio Magalhães e Licínio Nunes (20 e 27/04)

Regional IV: Luis Costa e Valdevino de Carvalho

Regional V: José Paracampos e Maciel de Brito

Regional VI: Messejana e Melo Jaborandi

Além das unidades de saúde, a vacinação também acontecerá no campo do Fortaleza Esporte Clube (Rua Senador Fernandes Távora, 200, bairro Pici), no dia 16 de abril, das 9h às 11h30; e na sede do Ceará Sporting Club (Avenida Major Weyne, 1040, bairro Damas), nos dias 10 e 27 de abril e no dia 4 de maio, das 8h30 às 16h.

Grupos

Os grupos prioritários desta fase inicial da campanha serão crianças de seis meses até menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) e as gestantes.

A partir de 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose, incluindo trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Ao todo, serão 689.204 doses disponíveis para vacinação dos grupos prioritários na Capital.

A meta da Prefeitura de Fortaleza é que, em 2019, sejam vacinadas cerca de 219.054 pessoas desses públicos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2018, a meta não foi atingida, uma vez que foram vacinados 75% das crianças e 80% das gestantes.

SERVIÇO

21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe

Período: 10 de abril a 31 de maio

De 10 a 19 de abril: crianças de 6 meses até menores de 6 anos e gestantes

A partir do dia 22 de abril: todos os grupos prioritários