Obras do projeto 'Beira Rio' devem começar até março de 2020

Envolta em história e tradição, aquela que é considerada uma das mais antigas regiões da cidade deve passar por uma transformação, trazendo fomento à economia e ao turismo local. Essa é a expectativa com as obras de requalificação da orla da Barra do Ceará, em Fortaleza, que devem começar até março de 2020, segundo estimativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

O projeto, chamado de 'Beira Rio', foi finalizado e será encaminhado à Comissão de Licitação da Prefeitura entre o final deste mês e o início de dezembro, com abertura do edital até o mês de janeiro, segundo afirmou a titular da Seinf, Manuela Nogueira.

Orçada em aproximadamente R$ 8,4 milhões - com recurso assegurado -, a obra tem prazo de execução de 18 meses, com trabalhos que vão da Ponte sobre o Rio Ceará até o Marco Zero. Estão previstos a requalificação do calçadão com a implantação de rampas de acessibilidade; a padronização dos quiosques; nova pavimentação e iluminação; novo mobiliário urbano, com academia e parquinho; equipamentos esportivos; vagas de estacionamento, além da revitalização de praças, incluindo a do Marco Zero.

Segundo Manuela Nogueira, o pier e o ancoradouro da praia da Barra também serão restaurados. Em toda a sua extensão, acrescenta a secretária, os trabalhos impactarão de forma direta entre 40 e 50 famílias que moram no entorno, além de atrair novos públicos ao local.

Incentivo

"Nos fins de semana é um local já bastante frequentado, mesmo com estruturas, em alguns pontos, precárias. A ideia é fazer uma avenida como se fez no Vila do Mar, mas na beira do Rio Ceará, que é uma área histórica da cidade, para que as pessoas que não conhecem aquela região sintam-se atraídas a ir até lá. Isso fomenta o negócio, movimenta o turismo e, com isso, a gente traz mais segurança, mais bem estar e mais áreas de lazer a todos ali", destaca.

Enquanto os trabalhos estiverem em execução, os comerciantes no local serão realocados em áreas próximas. Algumas desapropriações, no entanto, serão necessárias para a conclusão da obra. Ainda conforme a secretária de infraestrutura, o levantamento para definir quem deve sair do local está em andamento pela Secretaria Regional I.

Todas as informações, acrescenta ela, foram repassadas aos principais envolvidos em reunião realizada no início deste mês. "Nós apresentamos o projeto e, antes da gente lançar o processo da licitação, a comunidade entendeu o que ia ser feito e todos foram favoráveis à execução. Então essa discussão com a comunidade foi feita na época de projeto e foi feita agora nas vésperas de encaminhar para a licitação, para deixar claro aqueles que serão impactados diretamente pela obra do que teria que ser feito. Essa obra foi recebida com bastante alegria", enfatiza a secretária Manuela Nogueira.