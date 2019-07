Moradores de Maracanaú e Pacatuba cobram nova ponte há 30 anos

A espera de 30 anos dos moradores às margens do Rio Timbó, entre Maracanaú e Pacatuba, está prevista para terminar no fim do ano, quando será concluída a construção de nova ponte para facilitar as travessias. Antes disso, quem precisa ir de um lado a outro enfrenta riscos de acidentes com a estrutura precária que existe na região.

Pedestres, ciclistas e motociclistas dividem espaço e transtornos com a estreita e única ferramenta que existe no cruzamento das avenidas 20, no Jereissati II, e Contorno Sul, no Timbó. "Aqui o acesso é mais para motos. Nessa ponte, à noite, tem muito assalto", destaca o pintor Francisco César Rocha, que reclama da dificuldade de atravessar a ponte a pé.

Os moradores lembram que há três décadas é reivindicada a construção de um equipamento que possa facilitar o acesso no local. Para o vigilante Tiago Cavalcante, não haveria problema caso o planejamento urbano da época tivesse previsto a necessidade de maior espaço. "Essa ponte foi construída em meados dos anos 90 e já era para ter sido (entregue) larga", pontua.

A nova ponte começou a ser construída em junho deste ano e deve ficar pronta em dezembro, segundo a Prefeitura de Maracanaú. O equipamento terá, quando concluído, 35 metros de extensão, 14,1 de largura, mão dupla, ciclofaixas, faixas de rolamento, espaço exclusivo para pedestres e barreiras de proteção.

Orçada em R$ 1,35 mi, a obra está na fase de limpeza e construção das fundações. A Prefeitura contabiliza que serão beneficiadas cerca de 50 mil pessoas dos municípios de Maracanaú e Pacatuba.

Durante alguns momentos do dia, é possível observar aglomeração de pessoas que precisam ter cuidado ao fazer a travessia. Para evitar acidentes, alguns preferem esperar a passagem de motos e bicicletas. A própria estabilidade da velha estrutura é colocada em xeque, que chega a tremer, reclamam os usuários.

Expectativa

O motorista de transporte escolar Leandro Ferreira, que passa todos os dias pelo local há cerca de sete anos, espera que a obra seja concluída rapidamente. "Tem que ir por outra ponte, pegar sinal e perder um bom tempo. Aqui seria muito mais rápido", reflete. Ele conta que muitas escolas ficam no bairro Timbó, do outro lado do rio. Com a ponte, o percurso será menor.

A atual ponte deve ser desativada no fim do ano, após a entrega do novo equipamento. Para o local, moradores esperam que postes de iluminação e cuidados com o entorno sejam realizados. A Prefeitura de Maracanaú não informou a data precisa para o término das obras de implantação da estrutura para travessias.