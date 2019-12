MEC consolida Universidade de Fortaleza entre as melhores do País

A Universidade de Fortaleza fecha o ano de 2019 como uma das melhores instituições de ensino superior em todas as avaliações educacionais, seja de âmbito nacional ou internacional. A mais recente, a do Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação, reconhece como a segunda melhor universidade privada das regiões Norte e Nordeste e entre as 30 melhores particulares do Brasil.

No IGC, divulgado na última quarta-feira (11), a Universidade de Fortaleza obteve nota 4, em escala de 0 a 5. Principal indicador de qualidade do Ministério da Educação, o Índice Geral de Cursos considera o desempenho das universidades na graduação e na pós-graduação (mestrado e doutorado). No caso da pós-graduação, a avaliação leva em conta a nota aferida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para o vice-reitor de Graduação da Universidade de Fortaleza, professor Henrique Sá, o desempenho no IGC do MEC comprova o nível de excelência da Instituição em todas as áreas do conhecimento. "Na verdade, esse desempenho só tem crescido nos últimos anos, se levarmos em conta que no IGC anterior estávamos em 4º lugar no Norte e Nordeste", salienta.

No total, o MEC avaliou 2.052 instituições, entre públicas e privadas. No Ceará, além da Universidade de Fortaleza, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) também obtiveram nota 4, considerada excelente.

Universidades

O IGC leva em consideração apenas as universidades, uma vez que os institutos, faculdades e centros universitários, ou seja, a maioria das instituições de Ensino Superior hoje existentes no Brasil não dispõe, necessariamente, de programas de mestrado e doutorado ou de atividades de pesquisa, iniciação científica e extensão.

O professor Henrique Sá explica que, como uma universidade tem o ensino associado à pesquisa e à extensão do ensino, "a formação tanto na graduação quanto na pós-graduação é completa, mais complexa, melhor qualificada e mais orientada para o mercado de trabalho".

Ao contrário de centros universitários, faculdades e institutos, as universidades precisam ter entre seus professores grande percentual de mestres e doutores. O mínimo exigido pelo MEC é de um terço de docentes com mestrado e doutorado. No caso da Universidade de Fortaleza, esse índice é mais de 80%, ou seja, bem acima de dois terços.

Reconhecimento

Em 2019, a Universidade de Fortaleza obteve amplo reconhecimento internacional pela qualidade de ensino. Em junho, o Times Higher Education (THE) já tinha ranqueado a Universidade Fortaleza entre as melhores universidades da América Latina e Caribe. Três meses depois, o THE também colocou a Instituição entre as melhores de ensino superior do mundo.

Além de fazer parte dos dois rankings da THE, a Universidade de Fortaleza passou a figurar em 2019 também no prestigiado QS World University Rankings, que, desde 2004, avalia o desempenho de instituições de Ensino Superior do mundo inteiro. Pela sua excelência no ensino e na pesquisa, a Universidade foi incluída em 2019 nos rankings da América Latina e dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

O desempenho também é bem avaliado por instituições brasileiras. Pelo oitavo ano consecutivo, a Universidade de Fortaleza foi eleita a melhor instituição de ensino superior particular do Norte e Nordeste, segundo a edição 2019 do Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado em outubro deste ano, pelo jornal Folha de S. Paulo. Além disso, é a 10ª melhor do Brasil entre as particulares.