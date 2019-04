Mais de 500 km de estradas federais estão esburacadas

O feriadão da Semana Santa e Tiradentes precisa ser de muita atenção para quem pretende viajar via terrestre pelo Ceará. Somente nas estradas federais que cortam o Estado, pelo menos 17 trechos de rodovias - o correspondente a cerca de 542 quilômetros - estão com a estrutura comprometida por buracos no pavimento, demandando cuidados durante o deslocamento. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF/CE).

A PRF-CE atenta para um aumento significativo no fluxo de veículos nas BRs cearenses durante a Semana Santa. Por isso, segundo alerta o inspetor Flávio Maia, chefe do Núcleo de Comunicação da PRF/CE, é preciso trafegar com mais cuidado e atenção, evitando, ainda, práticas consideradas de risco, como trafegar acima da velocidade permitida. "Os buracos podem ocasionar acidentes, porque as pessoas vão desviar deles e, às vezes, entram na contramão e colidem frontalmente com outro veículo. Ou, às vezes, o motorista freia e o que vem atrás não mantém a distância correta, acontecendo uma colisão traseira. Por isso, é importante manter a velocidade correta", destaca Flávio Maia.

Entre os trechos listados como comprometidos pela PRF, na BR-116, de acordo com o órgão, há locais que vão do km 60 ao 250, entre os municípios de Russas e Chorozinho; do km 252 ao km 283, entre Nova Jaguaribara e Jaguaribe; e do km 340 ao 370, no trecho de Icó. Na BR-222, por sua vez, os condutores devem tomar cuidado ao passarem pelos quilômetros 226, do 235 ao 253, 271, 286, 288, 301, 304 e 309. Ainda na mesma rodovia, um trecho com obras do km 310 ao 313, em Tianguá, deve demandar atenção por parte dos motoristas.

Já na BR-020, do km 210 ao 310, entre Canindé e Boa Viagem, além do trecho que vai do km 340 ao km 345, em Caridade, são pontos sobre os quais alertam a Polícia. Os 100 primeiros quilômetros da BR-304, que liga a BR-116 ao estado do Rio Grande do Norte, também apresentam depressões. Segundo o órgão, as recentes chuvas no Estado contribuíram para a piora da condição das pistas.

A reportagem solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a estrutura das vias federais, mas até o fechamento desta edição, nenhum retorno foi dado.

Nas estradas estaduais, a situação é semelhante: em cerca de 1.754 km de extensão há problemas. Na terça-feira (16), o governador Camilo Santana anunciou o investimento de R$ 150 milhões para recuperação emergencial de 64 trechos de estrada danificados durante o período chuvoso. O Diário do Nordeste demandou ao Departamento Estadual de Rodovias (DER) a listagem das estradas prejudicadas, mas o dado não foi informado.

Obras

Os motoristas, no entanto, devem manter atenção em cerca de 733 quilômetros de vias estaduais que já recebem serviços de pavimentação e restauração, ou que passam por obras de duplicação, conforme o DER. Entre elas, a CE-060, entre Pacatuba e Redenção; a CE-065, de Maranguape a Ladeira Grande; a CE-178, entre Morrinhos e Santana do Acaraú; a CE-025, entre a Rótula da Cofeco e a Avenida Oceano Atlântico; e CE-293, entre Missão Velha e Barbalha. Segundo o DER, uma equipe de plantão ficará em cada Distrito Operacional (D.O) durante a Semana Santa, para oferecer mais segurança aos motoristas em circulação no feriado. A operação começa às 8h desta quinta-feira (18), e se estende até às 18h do domingo (21). Efetivo também atuará oferecendo suporte aos municípios com serviços como eventuais remoções de barreiras e ação tapa-buracos.

A condição precária das estradas cearenses, ano a ano, entra em destaque em levantamentos realizados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). No ano passado, 72,4% da malha estadual e federal no Ceará foi classificada com alguma deficiência, levando em conta pavimento, sinalização e geometria da via.

Trechos danificados:

BR-116

Do km 60 ao km 250, entre Russas e Chorozinho

do km 252 ao km 283, entre Nova Jaguaribara até Jaguaribe

do km 340 ao km 370 e do km 400 ao 422, no trecho de Icó

do km 480 ao km 506, próximo de Milagres

BR-222

Km 226, km 235 ao km 253, km 271, km 286, km 288, km 301, km 304 e km 309



BR-020

Do km 210 ao km 310, entre Canindé e Boa Viagem

Do km 355 ao km 370, entre Canindé e Fortaleza

Do km 340 ao km 345, em Caridade

BR-304

Do km Zero ao km 100

Principais trechos em obras:

CE-060, entre Pacatuba e Redenção;

- CE-065, entre Maranguape e Ladeira Grande;

- CE-138, entre Pereiro e a Divisa CE/RN;

- CE-178, entre Morrinhos e Santana do Acaraú;

- CE-534, entre Icapuí, Barreira e Redonda;

- CE-243, entre Uruburetama e Itapajé;

- CE-025, entre a Rótula da Cofeco e a av. Oceano Atlântico;

- CE-293, entre Missão Velha e Barbalha.