José Walter recebe serviços da Caravana da TV Diário

Nem o sol escaldante do fim de novembro impediu que centenas de pessoas comparecessem à Praça da 3ª Etapa do bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã de sábado (30). O local foi sede de mais uma edição da Caravana da TV Diário, entre 9h e meio-dia. O evento, que tem apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, tem o propósito de levar serviços de cidadania, atendimento de saúde e entretenimento à população. Para este ano, outras três iniciativas estão planejadas.

Segundo a assistente de Marketing do Sistema Verdes Mares, Débora Roncalli, elas ocorrerão nos dias 7, 14 e 21 de dezembro nos bairros Parangaba, Conjunto Ceará e Messejana. "Está todo mundo convidado. É um evento importante para comunidade que a gente faz todos os anos. A população é beneficiada com vários serviços, além de toda a parte de animação", destaca. A organização estima uma média de 1.000 a 1.200 participantes por evento.

No José Walter, foi disponibilizado atendimento jurídico pelo Escritório de Práticas Jurídicas da Universidade de Fortaleza; emissão de Passe Livre do idoso pelo Sindiônibus; um balcão de reclamação na Unidade Móvel do Procon Itinerante; atendimento em ouvidoria e acesso a informações com a Controladoria e Ouvidoria do Estado, e corte de cabelo gratuito pelo Instituto Embeleze.

Este último foi um dos mais procurados pelos participantes da Caravana. Quem não perdeu tempo foi o vigilante Hélio Rocha, que garantiu uma mudança no visual. "É um negócio bem legal que acontece bem pertinho de casa. Não podia deixar de vir", destacou. Foi o caso também da dona de casa Rayane Dias. "Fiquei sabendo da Caravana pela TV Diário. Eu assisto todos os dias. Trouxe meus filhos para cortar o cabelo, eles estavam precisando. Assim que vi a multidão, vim logo para cá'', conta.

Já a administradora Camila Meirelles soube do evento quando viu a organização da estrutura na praça, no dia anterior. "Assisto à TV Diário todos os dias e gosto de tudo, mas tenho preferência pelo jornalismo", afirma ela, que procurou entretenimento para a filha pequena. Animação foi o que não faltou: a criançada se esbaldou com pipoca, picolé e pula-pula.

No palco principal, o apresentador da TV Diário Silvino Neves comandou uma atração musical com seus convidados e toda sua irreverência. O professor Netinho também ministrou um aulão de dança.

A Turminha Diário também fez uma apresentação misturando brincadeiras com informações sobre personagens históricos e marcantes do Ceará, a exemplo do escritor José de Alencar e a índia Iracema.

Já no atendimento de saúde, a população pôde aferir a pressão arterial e realizar teste de glicemia com integrantes do Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), da Universidade de Fortaleza, e participar da triagem e rastreamento do glaucoma com a Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO). A dona de casa Tânia Maria aferiu a pressão ocular pela primeira vez e aprovou a manhã de serviços. "Graças a Deus, tá tudo bem. É muito bom ter isso perto de casa", disse Tânia.