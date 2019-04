Inscrições abertas para a 6ª edição da Feira de Profissões Unifor

A escolha profissional é motivo de muitas dúvidas para os jovens que estão no ensino médio. A fim de ajudar os visitantes na melhor escolha, a Fundação Edson Queiroz promove anualmente a Feira de Profissões Unifor, a maior do NorteNordeste.

Neste ano, o evento chega à sua 6ª edição e ocorre nos dias 3 e 4 de maio, com a realização de palestras, shows, oficinas e workshops. Todos os eventos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas no site da Universidade.

A programação prevê também visitas guiadas aos quatro Centros de Ciências da Unifor, incluindo laboratórios de prática profissional. O evento reúne professores, monitores e funcionários da Universidade de Fortaleza, que ficam à disposição para tirar as principais dúvidas dos visitantes: estudantes, pais, mestres e diretores das escolas parceiras.

O evento é um dos mais expressivos da Unifor, alcançando a média de 10 mil visitantes por edição nos últimos três anos. Em 2018, cerca de 13 mil alunos visitaram a Feira de Profissões.

Direcionamento

A área de Estágios e Carreiras da Instituição realiza atividades lúdicas de orientação profissional e exibe filmes sobre o futuro do trabalho, na sala da videoteca da Unifor.

O Programa de Apoio Psicopedagógico (PAP) oferece orientações sobre Acessibilidade e Inclusão no ensino superior. O PAP atende às demandas de acessibilidade de alunos com necessidades educacionais específicas, tanto nas provas como na utilização de livros em braile ou na locomoção pela Universidade, por exemplo.

Visita à Biblioteca da Unifor também integra a programação da Feira de Profissões. No acervo da Instituição, existem mais de 315 mil obras físicas e digitais nas áreas de ciências jurídicas, tecnologia, saúde, comunicação e gestão.

Além desse material, a biblioteca disponibiliza aos alunos da Unifor vídeos, periódicos e outros conteúdos digitais. Durante a feira, normalmente, é ofertado acesso ao software NVDA, que converte texto para áudio, possibilitando ao aluno o acesso à plataforma Unifor Online.

Atrações culturais

Os participantes têm a oportunidade de aproveitar atrações culturais, como apresentação dos grupos artísticos da Unifor: Coral, Camerata e Orquestra Sanfônica.

A Feira de Profissões também traz atrações nacionais. Na edição do ano passado, por exemplo, o poeta Braúlio Bessa apresentou a palestra "A poesia que transforma", reunindo alunos, pais e professores no palco do Teatro Celina Queiroz.

Conhecimento

A Universidade de Fortaleza possui relacionamento permanente com as instituições de ensino médio, a partir do agendamento de visitas ao campus, atividades de oficinas, palestras em áreas específicas e participação em feiras nas escolas.

Os grupos escolares podem agendar atividades conforme a área de interesse dos alunos, através do e-mail feiradeprofissoes@unifor.Br ou por telefone (85) 3477.3113.