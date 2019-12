Iniciativas para pedestres e ciclistas serão implantadas em 2020

Otimizar os espaços urbanos em áreas de convivência. É com essa premissa que seis regiões diferentes da cidade devem receber, a partir de 2020, intervenções de redesenho urbano em benefício, principalmente, de pedestres e ciclistas. A iniciativa faz parte do 1º Concurso de Ideias "Cidade da Gente", realizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio do Instituto Iracema.

As áreas de Fortaleza que serão contempladas são a Avenida Desembargador Moreira, no trecho entre as avenidas Dom Luís e Beira Mar; a Rua dos Tabajaras, após o cruzamento com a Rua dos Arariús até a Avenida Almirante Tamandaré; a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares, no Barroso; o encontro das Ruas Renata Braga com Hidelaine Naiara, no bairro Passaré; a Rua Maria Gomes de Sá com Rua Jacunaúba, no Mondubim; além da Rua Martins de Lima, no Canindezinho.

Segundo destaca o presidente do Instituto Iracema, Davi Gomes, os projetos escolhidos atenderam ao critério de espaços criativos para a convivência entre as pessoas. "Principalmente no que tange a idosos, crianças, e especialmente em áreas mais carentes da cidade de Fortaleza. Tivemos mais de 30 inscrições e ficamos felizes porque as periferias foram as que mais receberam projetos. No Barroso tivemos oito para escolher um só, com soluções supercriativas", comenta. Cada um recebeu R$ 15 mil em prêmio.

As regiões contempladas, já previstas no edital - segundo acrescenta Gomes - foram definidas com base na necessidade e na demanda da própria comunidade local. Apesar de possuirem características diferentes, destaca, terão uma premissa em comum.

"São lugares que têm muita movimentação das pessoas e onde a gente imaginou que essa circulação, esse projeto, iria fazer com que as pessoas ficassem mais na rua, convivessem mais com o espaço urbano, de forma criativa", diz.

Proinfra

Ainda segundo Davi Gomes, as intervenções complementam locais com obras já em andamento por meio do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), que incluem trabalhos de pavimentação, drenagem e saneamento. "E o concurso veio para pensar em mobiliário urbano, em pintura, em tudo que tange à educação infantil, espaços de sombra. É como se fosse uma roupagem em cima da obra, como se fosse um 'q' de criatividade e interação em cima da obra", explica o presidente do Instituto Iracema sobre as intervenções propostas.

Cronograma

Com obras já iniciadas na Avenida Desembargador Moreira, a expectativa é que a via seja a primeira a receber um dos projetos escolhidos, denominado Passeio 7 artes, até o meio do ano de 2020. Este é o mesmo prazo em que deve ser implantada a iniciativa Vila dos Tabajaras, na Rua dos Tabajaras, Praia de Iracema. Os demais projetos deverão ser instalados no segundo semestre do próximo ano.