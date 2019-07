Iluminação e estrutura lideram reclamações em polos de lazer

A iniciativa é necessária. Um polo de lazer vai além da recreação ao oferecer espaço para a prática de atividades físicas e pontos de encontro ao ar livre, resgatando áreas antes esquecidas nos bairros. Porém, como acredita o aposentado Antônio de Lima, morador do Conjunto Ceará, "eles constroem, mas depois não pensam em manter". O caso do bairro da Regional V é um dos mais preocupantes, embora não seja o único com problemas. Lá, o polo Luiz Gonzaga se mantém em meio a desafios observados, também, em outros pontos da cidade: falta de iluminação pública e infraestrutura precária.

Em área, o polo de lazer do Conjunto Ceará é extenso. Também são extensas as possibilidades a serem aproveitadas no local, e poderiam ser ainda mais, se boa parte do espaço não estivesse interditada para obras - segundo moradores - paralisadas. "Há um ano, eles dividiram o espaço em duas partes. A obra começou de um lado e o outro ficou abandonado. Depois, pararam a obra. Faz um mês que eu vi alguém mexer ali", relata Antônio.

Aos 70 anos, o aposentado visita o polo quase que diariamente, e pode citar com precisão os 'pontos fracos' do local. "Iluminação, não se tem. Nessa parte aqui perto das arquibancadas fica um breu a partir das 19h, e o povo se junta e faz de tudo por aqui, tudo de errado. O Conjunto Ceará está desprezado", lamenta. O taxista Edson Andrade, 38, confirma o receio com a escuridão. "Só fico no ponto de táxi do polo até 18h. Depois disso, não dá". Segundo ele, o polo costuma receber público de outras regiões, como Bom Jardim, e Jurema, em Caucaia, e Bom Jardim. Contudo, o fluxo teria diminuído após o início das obras.

Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informa que as obras de revitalização e reforma do polo no Conjunto Ceará estão em andamento, com aproximadamente 20% dos serviços concluídos. O projeto prevê pavimentação e implantação de miniareninha, pista de skate, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, quadra de vôlei e espaço para cães e gatos. "No momento, está em fase de negociação com permissionários instalados no local a liberação do espaço para que as intervenções possam avançar", destaca.

Limpeza

No polo de lazer da Sargento Hermínio, no Bairro São Gerardo, dificuldades similares se apresentam em um cenário diferente. Na parte principal do polo, nada salta aos olhos: pessoas fazem caminhadas ou descansam à sombra das árvores normalmente. Os problemas só se fazem notar no caminho pavimentado, em direção à Lagoa do São Gerardo.

Primeiro, o trajeto obstruído pelo excesso de vegetação. Em um canto tomado pelo mato, uma pilha de objetos curiosos: para-brisas rachados, arrancados de seus veículos de origem e descartados em um ponto menos visível.

"Faz uns seis meses que eu não vejo uma boa limpeza aqui. Só limpam mesmo quando tem evento. A iluminação vai ficando pior conforme vai chegando perto da lagoa", revela Everaldo Lopes, 46. As caminhadas diárias pelo polo fazem parte da rotina do vigilante, que reconhece as dificuldades do polo. "Não é bom usar o celular por aqui, fica aquela desconfiança. Aqui costumava ser mais frequentado", diz.

Lixo exposto no Polo de Lazer da Sargento Hermínio FOTO: THIAGO GADELHA

Avançando poucos metros depois da pilha de para-brisas, o mau-cheiro toma o ambiente. Sacolas pretas, amarradas e espalhadas em meio à vegetação exalam um odor pútrido, perceptível mesmo ao ar livre. "Essas sacolas são cheias de carne de frango podre que jogam aqui! E ninguém recolhe", afirma um morador, que preferiu não se identificar. Segundo ele, o descarte irregular é uma prática frequente no polo da Sargento Hermínio, embora, de acordo com a Secretaria Regional I, o local conte com equipe de limpeza específica, "com atividades diárias em toda sua extensão".

Escuridão

Popular entre os bairros Damas, Montese e Bom Futuro, o polo de lazer Professor Gustavo Braga também convive com falhas na iluminação pública, e a população perde espaço para a vegetação que cresce sem aparos. "Bem ali no meio do polo, onde fica todo aquele mato, tem uma ilha, que a gente passava pela ponte pra chegar nela. Era muito bonita, era muito romântico. Mas deixou de ser há uns oito anos", conta Júlio César, 31.

A ponte de acesso que leva ao antigo 'point' encontra-se desgastada, à espera de reformas. Por baixo dela corre um canal que, segundo César, é contaminado por esgoto. "É podre, às vezes dá pra sentir o cheiro". Conforme a Regional IV, o polo teve poda realizada no primeiro semestre de 2019, e a Prefeitura realiza podas periodicamente.

A Regional informa, ainda, que solicitará que uma equipe de fiscalização vá até o local para averiguar a situação e identificar se existem esgotos clandestinos. "Se houver, a Prefeitura irá notificar os responsáveis e encaminhar as providências cabíveis", ressalta em nota. Segundo a Pasta, até o fim da gestão, em 2020, uma reforma será solicitada para o local.

No polo de lazer da Messejana, a situação foi a mais favorável entre os quatro locais. Persistem, porém, questões pontuais de infraestrutura e iluminação. "Tem esse píer aqui na Lagoa da Messejana, ele faz parte do polo. Era muito bom para ver o pôr do sol, há algum tempo, mas as madeiras do piso foram roubadas e agora não dá mais pra acessar", relata o vistoriador José Eudes, de 53 anos.

O espaço está incluso no projeto de requalificação da Lagoa da Messejana, conforme a Secretaria Regional VI. A reforma prevê melhorias na urbanização de toda a lagoa: recuperação do piso, guarda corpo e píer. As obras devem começar até o fim do segundo semestre, garante.