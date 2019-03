Hospital em Sobral usa serviço de UTI tendo a telemedicina por base

Há quase 20 dias internada no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, Vanessa Kauany, de apenas sete anos, tem o corpo pequeno todo em observação. Por causa de uma pneumonia, a menina está sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. De segunda a sexta-feira, a criança tem atenção redobrada – do cuidado da equipe que ali atua às considerações clínicas de um profissional a distância.

Do Rio Grande do Sul, um profissional ajuda no tratamento da garota e conversa com os médicos de Sobral por meio de equipamentos digitais. Um carrinho com computador, sistema de áudio e câmera de alta definição possibilitam a troca de informações entre o Sul e o Nordeste, facilitando, assim, a avaliação da situação de Kauany.

Tendo como base os princípios da telemedicina, o método utilizado no Hospital é chamado de TeleUTI, que consiste em apresentações de rounds diários (visitas médicas através do equipamento digital) a fim de discutir os quadros clínicos dos pacientes presentes nessa unidade.

A iniciativa é coordenada pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). O HRN firmou a parceria em novembro do ano passado e é o único hospital do Nordeste selecionado para realizar os procedimentos. Além dele, no Brasil, apenas o Hospital Geral de Palmas, no Tocantins, participa do projeto.

Corpo médico

“Por sermos um hospital do interior, muitas vezes a gente não consegue ter especialistas atuando todos os dias. Esse contato com um hospital de excelência nos ajuda a resolver essa questão”, considera a coordenadora da UTI Pediátrica do HRN, Manuela Frota. Em Sobral, estão lotados pediatras com experiência em UTI, intensivistas pediátricos e pneumologistas, além de uma equipe multidisciplinar de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos.

Com a parceria, agora, o HRN conta com médicos especialistas em cardiologia, infectologia, radiologia, neurologia, gastroenterologia, pneumologia, nefrologia, cirurgia pediátrica, entre outros.

“Temos observado uma redução significativa, até no tempo de permanência do paciente no setor, pois agora eles têm acesso a alguns especialistas que antes não tínhamos. Essa ampliação de discussão dos casos auxilia na tomada de condutas mais acertadas com melhores resultados”, avalia Manuela Frota.

Troca de experiências

A cuidadora de Vanessa Kauany, pelo menos, parece estar aprovando a ideia. Embora a criança ainda não tenha previsão de alta, Valdiana Sousa considera o atendimento “muito válido”. “É como se o outro médico estivesse realmente aqui. Isso só vem a somar”, ressalta a mulher, enquanto a menina passa por outra avaliação.

Opinião compartilhada pela mãe de Francisco Theo, de apenas cinco meses. Há 11 dias internado, o bebê passa por problemas respiratórios também causados por pneumonia. Contudo, para a mãe do garoto, Safira Batista, a recuperação é só uma questão de tempo.

“Agora o Theo está estável. Essa tecnologia aproxima os médicos na busca mesmo pela cura do paciente. É uma troca de experiências que me deixa bem confiante na alta médica”, acredita Safira.