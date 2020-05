Comunicado: Auxílio aos da linha de frente

A concessão de auxílio para profissionais de saúde diagnosticados com Covid-19 já pode ser solicitada pela internet, no site da Secretaria da Saúde (Sesa.Ce.Gov.Br). O abono salarial é concedido a funcionários autônomos ou cooperados do Estado, que tenham sido afastados por até 30 dias após serem infectados com a doença.

A concessão do auxílio só é possível graças a doações de pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Estadual de Saúde (Fundes), que ajudam o Governo do Estado em ações de enfrentamento à pandemia.

A medida foi aprovada no mês passado pela Assembleia Legislativa e sancionada logo em seguida pelo governador Camilo.

Valores

O auxílio é de um salário mínimo para profissionais de nível médio, três salários mínimos para funcionários de nível superior - exceto médicos - e quatro salários mínimos para médicos. Se o afastamento for inferior a 30 dias, o abono será proporcional ao período. Além disso, familiares de profissionais da saúde que faleceram em decorrência da Covid-19 podem solicitar seguro de dez salários mínimos.

Como pedir

Para realizar o pedido de ajuda ao Estado, é necessário preencher um formulário no site da Secretaria da Saúde, com dados pessoais e bancários, além de anexar atestado médico ou de óbito, no caso do seguro. Para esse último, é necessário comprovar o parentesco.

Formação digital

O curso de aperfeiçoamento em 'Letramento Digital e Tecnologia Educacional', oferecido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) para professores e técnicos da educação pública, está com inscrições abertas até hoje, na plataforma de gestão Doity (doity.Com.Br/curso-letramento-digital). O curso é uma parceria entre o Google For Education, a Prefeitura de Sobral e a UFC.

A Prefeitura de Fortaleza está com vagas abertas para cursos online de produção e gestão para agentes culturais. Ao todo, são 30 vagas remanescentes em duas turmas da formação sobre "Elaboração de Projetos" e em uma turma de "Prestação de Contas".

As aulas ocorrem entre os dias 25 e 29 de maio. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Cultura de Fortaleza (cultura.Fortaleza.Ce.Gov.Br).