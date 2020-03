Bombeiros conscientizam pessoas na praia a ficar em casa

Antes mesmo de o governador Camilo Santana anunciar o decreto que determinou o fechamento do comércio, já havia a recomendação do Governo do Estado para as pessoas ficarem em casa, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mesmo assim, muitas pessoas saíram de casa para aproveitar o feriado de ontem (Dia de São José) na praia. Acostumados a salvar vidas, os bombeiros iniciaram uma operação para conscientizar os banhistas a adotarem o isolamento.

Segundo o major Giuliano Rocha, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM), a operação é realizada na Praia do Futuro, em Fortaleza; no Icaraí e no Cumbuco, em Caucaia; e nos municípios de Aracati e Jijoca de Jericoacoara - todos polos turísticos - e irá continuar nos próximos dias. "Nos feriados, as pessoas tendem a ir às praias. Mas devido a essa pandemia, não é recomendado. Então, o Corpo de Bombeiros veio à praia, está abordando o cidadão e solicitando que ele fique em casa. Nesse momento, a coisa mais prudente que podemos fazer pelo bem da gente, pelo próximo, por quem você ama, é ficar em casa", alerta.

Uma turista de Goiás, que não se identificou, apesar de conhecer o risco do Covid-19, não hesitou em ir à Praia do Futuro ontem. "A gente só não está em casa (em Goiânia) porque já tínhamos saído e não tem como voltar. O nosso voo é na segunda-feira, temos que aguardar. Mas estamos nos precavendo de todas as formas. A gente veio (para Fortaleza) com o objetivo de vir à praia. Mas ficamos pouco, vamos já embora. Lá no nosso hotel tem tanta gente quanto", compara.

Os bombeiros militares realizaram abordagens às pessoas e explicaram a importância de ficar em casa, com informações repassadas pelas autoridades. "As pessoas recebem sempre bem o Corpo de Bombeiros. Algumas recebem a informação e ficam na praia, mas estamos observando que o fluxo de gente na praia está diminuindo. Vamos continuar até que passe esse surto", garante o major Rocha.

Barracas

O Governo do Estado decretou estado de emergência em saúde pública, na última segunda-feira (16). Entre as medidas adotadas para o combate ao Covid-19, está a suspensão de eventos públicos que reunissem mais de 100 pessoas. "Meu apelo é que todos permaneçam em casa nos próximos quatro dias", chegou a declarar o governador Camilo Santana, na última quarta (18). Ontem, Camilo Santana publicou decreto que define o fechamento, a partir desta sexta-feira (20), de bares, igrejas, restaurantes, barracas de praia, shoppings, cinemas, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais não essenciais no Ceará por 10 dias - até o próximo dia 29.

Nas praias cearenses, algumas barracas decidiram funcionar, mesmo diante da recomendação. Um dos estabelecimentos foi a barraca Marulho, localizada na Praia do Futuro. Segundo a gerente Naia D'Ávila, o estabelecimento tomou providências para evitar um possível contágio da doença.

"A gente fez uma mudança no layout dos espaços, a fim de reduzir o número de mesas. Distribuiu álcool em todos os espaços de fluxo. Tem feito reuniões sistemáticas, para orientação dos funcionários em relação aos cuidados de contaminação na barraca, no trajeto, em casa. Os funcionários com mais de 60 anos, dispensamos".

Já a proprietária das barracas Tempero do Mar (Praia do Futuro) e Tempero do Mangue (Lagoa da Sabiaguaba), Giovana Lins, decidiu fechar os estabelecimentos. "É um momento de solidariedade. Não podemos pensar só na gente, tem que pensar no próximo, não pode visar o dinheiro. Não queria colocar em risco a vida deles, pegando ônibus, metrô, nem a minha vida em risco, dos meus amigos", explica.