Após incêndio, segurança das barracas da Praia do Futuro preocupa empresários e frequentadores

O incêndio de grandes proporções que atingiu a barraca Atlantidz, na Praia do Futuro, em Fortaleza, reativa a dúvida sobre a segurança de outros estabelecimentos da região. Alguns deles deixar à mostra extintores de incêndio e hidrantes, mas a Associação dos Empresários da Praia do Futuro admite que não há "fiscalização sistemática" nos espaços.

Após o ocorrido, a presidente da entidade, Fátima Queiroz, pretende buscar o Corpo de Bombeiros para reforçar a prevenção de incêndios nos estabelecimentos. Apesar do interesse, a entidade ainda não se movimentou oficialmente para realizar a ação.

"A gente quer que esse relacionamento das barracas e o Corpo de Bombeiros seja ainda mais próximo para, talvez, construir um plano de ação que transforme as vistorias uma rotina por parte dos Bombeiros e dos empresários", afirmou Fátima.

A representante dos empresários reconhece ainda que não existe um acompanhamento da associação sobre prevenção em casos de incêndio. Fátima esclarece que cada estabelecimento é responsável por manter-se regularizado com os órgãos fiscalizadores, incluindo o Corpo de Bombeiros.

"Desde esse último acontecimento a gente vem recomendando que todos façam revisões elétricas em seus equipamentos e procurem o Corpo de Bombeiros", acrescenta a presidente da entidade.

Frequentadora da barraca Atlantidz, a professora Sandra Helene Pitombeira, 53, confessa que depois do acontecido passou a ficar mais atenta sobre a prevenção de incêndio nas barracas. "Nunca tinha me atentado a isso. Antes disso, eu só observava a questão do conforto", afirma. Segundo ela, agora a situação deve ser mais bem observada pelos empresários.

Na manhã deste sábado (29), os funcionários da barraca que sofreu o incendio faziam um mutirão para viabilizar a reabertura do espaço. De acordo com um deles, a tentativa é de que o estabelecimento possa funcionar ainda no domingo (30), mas não há certeza.