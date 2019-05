Gabriel Diniz é homenageado na final da Copa do Nordeste

O segundo jogo da final da Copa do Nordeste disputado entre Botafogo/PB e Fortaleza, no estádio Almeidão, nesta quarta-feira (29), foi marcado por homenagens ao cantor Gabriel Diniz, intérprete do hit “Jenifer”, que faleceu na última segunda (27), vítima de um acidente aéreo.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o artista residia em João Pessoa, na Paraíba, e era torcedor declarado do Alvinegro da Estrela Vermelha. Antes da bola rolar, o músico Raniery Gomes cantou sucessos de Gabriel Diniz e os atletas respeitaram um minuto de silêncio.

A delegação do Botafogo/PB entraram em campo carregando uma faixa com a frase"Gabriel Diniz, seu nome é eterno" e foram aplaudidos pelas duas torcidas na arquibancada. Companheiros da banda que acompanhava o artista nos shows também estiveram presentes na homenagem.

Time do Belo já aqueceu, a torcida do Belo já fez a festa. O cantor Raniery Gomes e a torcida do Belo já fizeram homenagem a Gabriel Diniz



📷 Paulo Cavalcanti



#XerifenaLampions #CopadoNordeste2019 #FinaldaLampions #BOTxFOR pic.twitter.com/9TlhMobfCj — Botafogo-PB (@BotafogoPB) 29 de maio de 2019

> Gabriel Diniz: relembre como foi o último show do forrozeiro em Fortaleza

> Além de "Jenifer", GD emplacou sucessos em gravações com cantores de forró e sertanejo

> Últimos clipes de Gabriel Diniz foram gravados em Fortaleza

> Estrela do hit 'Jenifer', Mariana Xavier fala sobre acidente com avião de Gabriel Diniz

> Trajetória: da “banda de garagem” ao hit do Carnaval 2019

> Avião em que morreu Gabriel Diniz não tinha autorização para táxi aéreo

A diretoria do Botafogo/PB ainda reservou uma momento especial para uma torcedora que participou de uma campanha de marketing do clube ao lado de Gabriel Diniz neste ano. Na ocasião, o cantor deu uma blusa personalizada e autografada para a fã, que ficou junta aos atletas da equipe, no estádio Almeidão, vestindo o presente.

Em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o meia Enercino, que defende o Botafogo/PB e tem passagem pelo Ferroviário, lamentou o ocorrido e pediu solidariedade com as demais vítimas, Linaldo Xavier o Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas, que faleceram no acidente após a queda da aeronave em Sergipe.

“É um sentimento ruim. Eu cantei a música dele quando estava no Ferroviário, todos viram através de uma matéria do clube. Estou triste. Desejo que Deus conforte a família, olhe por todos que estavam no avião e coloque-os em um bom lugar”, afirmou.

Campanha conjunta

Em março deste ano, o Botafogo/PB lançou uma ação para o programa de sócio-torcedor com o Gabriel Diniz. A proposta era oferecer um desconto de 50% na mensalidade do pacote “Pra cima Belo” para todas as mulheres com o nome Jenifer, em alusão ao hit do Carnaval de 2019.

Após a morte do artista, o perfil oficial do Belo no Instagram publicou uma foto do cantor com o uniforme da equipe e um texto, onde afirma que: “Todos que fazemos o Botafogo estamos enlutados e profundamente triste com a notícia”. Leia a mensagem na íntegra.