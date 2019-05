Torcedores do Fortaleza são atingidos por bomba e se envolvem em confusão na final do Nordestão

Um grupo de torcedores do Fortaleza foi atingido por uma bomba caseira na final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (29). A confusão aconteceu no lado externo do estádio Almeidão, em João Pessoa. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a seis pessoas, todas com ferimentos leves. O Diário do Nordeste acompanhou todos os lances da partida em tempo real.

Os clubes tem um histórico de violência entre as torcidas organizadas. Para a decisão, 25 mil lugares foram comercializados, sendo 2 mil destinados ao visitante Fortaleza. A Polícia Militar de João Pessoa montou um esquema de segurança com efetivo de 330 policias, além de 25 viaturas atuando em rondas fora do Almeidão e apoio de cães e da cavalaria.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, torcedores tricolores questionaram o trabalho dos agentes de segurança. A reclamação era sobre a falta de escolta aos grupo leonino, que foi alvo de rojões.

🇫🇷 Um grupo de torcedores do @FortalezaEC foi atingido por uma bomba caseira na final da @CopaDoNordeste, nesta quarta-feira (29). A confusão aconteceu no lado externo do estádio Almeidão, em João Pessoa. pic.twitter.com/jKppgCK0a4 — Jogada (@diariojogada) 29 de maio de 2019

Confusão no fim

A polícia usou balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo leonino e agravou a situação Foto: Thiago Gadelha / SVM

O clima na arquibancada ficou mais acirrado nos minutos finais da partida. Sendo derrotado em casa, torcedores do Botafogo/PB atiraram rojões em direção a torcida do Fortaleza. A revolta se instalou na arquibancada e alguns tricolores responderam jogando pedras e outros objetos.

Tentando amenizar o conflito, a polícia usou balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo leonino e agravou a situação. Dezenas de pessoas precisaram ser retiradas da arquibancadas e foram conduzidas ao gramado para receber atendimento médico.