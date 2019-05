Título do Fortaleza na Copa do Nordeste coroa década vitoriosa do futebol cearense

O título inédito do Fortaleza na Copa do Nordeste conquistado sobre o Botafogo/PB, nesta quarta-feira (29), é apenas o segundo de um clube cearense no torneio - o primeiro foi do Ceará, em 2015. A representatividade do Estado na galeria de troféus é pequena se comparada com os feitos de Pernambuco e Bahia, mas serve para coroar uma última década vitoriosa do futebol local no cenário nacional.

Reconhecidos pela paixão do torcedor nas arquibancadas e grandes esquadrões que revelaram jogadores como Clodoaldo, Mota, Mozart, Sérgio Alves, entre tantos ídolos, o Ceará carece de mais títulos para se aproximar dos vizinhos da região. No entanto, a disparidade e o protagonismo têm mudado de contexto nos últimos 10 anos.

O primeiro título nacional cearense veio do Interior, com o Guarany de Sobral. Campeão da Série D do Brasileiro em 2010, o Bugre escreveu o nome na história como pioneiro ao vencer o América/AM na decisão. Durante a campanha, eliminou Santa Cruz e Sampaio Corrêa no mata-mata.

Bugre usou a força do Estádio do Junco na conquista nacional Foto: Marcelino Júnior

A temporada seguinte reservou um feito internacional: um representante cearense na Copa Sul-Americana após 16 anos. Única equipe a disputar torneios no exterior, o Ceará até venceu o São Paulo na partida de ida, mas foi eliminado pelo Tricolor paulista, no Morumbi, e acabou eliminado na primeira fase.

Ceará é o único time do Estado a disputar torneios internacionais Foto: divulgação / Ceará SC

A terra alencarina esteve em evidência também no ano de 2015, quando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste de forma invicta. A vitória na final sobre o Bahia, por 2 a 1, registrou 63.399 torcedores na Arena Castelão, o maior público da temporada na época, tendência mantida nas competições seguintes.

É CAMPEÃO! O Ceará venceu o Bahia novamente e conquistou o título do Nordestão 2015 de forma invicta! #VivoEssaPaixão pic.twitter.com/qefNx1dUq2 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) 30 de abril de 2015

O título de expressão nacional conquistado, no entanto, é do Fortaleza: campeão da Série B do Brasileiro em 2018 sob o comando do técnico Rogério Ceni. No retorno à segunda divisão, a equipe quebrou o recorde de maior pontuação consecutiva na era dos pontos corridos e garantiu o acesso para a elite com duas rodadas de antecedência.

Gustavo foi o artilheiro do Brasil na temporada, com 30 gols, e grande nome da conquista da Série B tricolor Foto: arquivo / SVM

A mesma temporada devolveu também o brilho do Ferroviário nacionalmente, com o clube fazendo história em duas competições. Pela Copa do Brasil, o time obteve a melhor campanha desde a fundação ao chegar na 4ª fase e adquirir R$ 4,3 milhões. Já na Série D, com o técnico Marcelo Vilar, a equipe entrou para o rol dos campeões nacionais e faturou o troféu de maior valor do Tubarão da Barra.

Elite especial

Equipes se enfrentam no Brasileirão dia 4 de agosto, com mando de campo alvinegro Foto: Camilla Lima / SVM

O ano de 2019 escreveu o capítulo mais glorioso do Clássico-Rei, com Ceará e Fortaleza se enfrentando na Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na era dos pontos corridos. Na primeira divisão, o reencontro ocorre depois de 26 anos.

O primeiro jogo está marcado para o dia 4 de agosto, na Arena Castelão, com mando alvinegro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai definir o horário do duelo.