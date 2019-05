Torcida do Fortaleza invade João Pessoa para final da Copa do Nordeste

A torcida do Fortaleza marcou presença no estádio Almeidão, em João Pessoa, nesta quarta-feira (29), para apoiar a equipe tricolor diante do Botafogo/PB na final da Copa do Nordeste. O clube divulgou que 400 ingressos foram colocados à venda na capital cearense e esgotaram em menos de duas horas. Mais 1.400 bilhetes foram comercializados na Paraíba para os visitantes.

Ingressos na capital cearense foram comercializados em menos de duas horas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Fortaleza ergue a taça com um empate. Em caso de derrota pelo mesmo placar, o jogo é decidido nos pênaltis, enquanto a conquista do Belo necessita de dois gols de diferença para ser campeão. O Diário do Nordeste acompanha todos os lances do duelo em tempo real.