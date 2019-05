Relembre momentos marcantes do título do Fortaleza na Copa do Nordeste

O Fortaleza conquistou o título inédito da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (29). O time tricolor bateu o Botafogo/PB por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida, e ergueu a taça no estádio Almeidão, em João Pessoa. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, a equipe conquistou sete vitórias, quatro empates e apenas um revés. Relembre os principais momentos que marcaram a campanha leonina:

