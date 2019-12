Felipe Alves recusa proposta do Ceará e renova com o Fortaleza até 2021

O goleiro Felipe Alves ficará no Fortaleza em 2020. O arqueiro, que foi um dos destaques do time na temporada, recebeu proposta do rival Ceará, que foi confirmada pelo próprio presidente do Alvinegro, Robinson de Castro. Entretanto, Felipe optou por permanecer no Leão do Pici.

A proposta de renovação do Fortaleza foi apresentada a Felipe antes da que foi oferecida pelo Ceará. O novo contrato do goleiro de 31 anos passou por reajuste e o atleta terá aumento salarial, com vínculo até o final de 2021. O Diário do Nordeste já havia antecipado que a situação estava encaminhada.

Felipe Alves foi um dos grandes nomes do Tricolor em 2019. Ele foi campeão do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e titular absoluto na Série A do Campeonato Brasileiro, em que o Fortaleza conquistou a melhor campanha de sua história.

Ao todo, foram 43 partidas pelo Leão do Pici na temporada.

Bem adaptado na cidade, o arqueiro gosta do clube e também das pessoas. Apesar de ter recebido também outras propostas, inclusive de times da Série A do Campeonato Brasileiro e também do exterior, optou por permanecer no Pici.

Além de excelente com as mãos, o camisa 12 se destacou também pela habilidade com os pés, que o tornaram um dos mais importantes atletas no modelo de jogo implementado pelo técnico Rogério Ceni.

Já o técnico Rogério Ceni tem proposta oficial do Fortaleza e recebeu sondagem do Athletico/PR, clube que disputa o profissional com a equipe cearense. Em entrevistas recentes, o ex-goleiro revelou que tomará sua decisão nesta sexta-feira (13). A torcida tricolor vive clima de expectativa.

Reforços

Até o momento, o único reforço anunciado pelo clube para a temporada 2020 foi o atacante Edson Cariús. Éderson e Romarinho renovaram contrato e também estarão no Tricolor na próxima temporada.