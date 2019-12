Reforço do Fortaleza para 2020, Edson Cariús projeta temporada

Novo ano, novas cores, mas a meta continua: marcar gols. É o que o reforço do Fortaleza para 2020, Edson Cariús, espera entregar na sua nova empreitada no futebol cearense e na elite nacional. Com passagens em outras 7 equipes do Estado, o atacante assinou pré-contrato em setembro com o Leão do Pici, com o qual deseja manter a fama de goleador que construiu no Ferroviário.

"A expectativa é a melhor possível. A cada dia, estou me preparando para corresponder com as expectativas da torcida, que sempre tem me apoiado bastante. Espero dar muitas alegrias ao torcedor. Me sinto pronto para chegar e vestir a camisa. O Fortaleza é um time que levo comigo bem antes de ser jogador. Sou apaixonado pela torcida, é sem comentários. Será um sonho que estou realizando. Espero ser feliz no clube como fui no Ferroviário", falou Cariús.

Em 2018, Cariús foi um dos artilheirosdo Brasil, com 35 gols anotados em 54 partidas pelo Tubarão da Barra. Na última temporada, quase subiu para a Série B, mas perdeu a oportunidade na reta final da terceira divisão, quando o time caiu de produção. Apesar de menos tentos marcados neste ano, o artilheiro deseja manter uma boa média com a camisa do Leão.

"Neste ano no Ferroviário, eu tinha uma meta própria de ultrapassar a marca do ano passado. De 35, fiz 21, mas vamos sempre estimulando e temos muitas competições no próximo ano, então espero alcançar a meta de 26 gols. Vai ser com muito trabalho e dedicação para comemorar no fim do ano", afirmou o ex-jogador do Ferroviário.

Estilo

Paciente sem a bola e mortal no contra-ataque, o Tricolor de Aço tem um padrão de jogo estabelecido desde o começo do ano, com participação constante dos atacantes em todas as fases da partida. Cariús estudou o estilo do Leão e já se enxerga no setor ofensivo.

"A gente vê o esquema do Fortaleza com quatro atacantes, e pensa que é muito ofensivo, mas tem dois atletas que recompõem, né? Como o próprio Wellington Paulista. Eu assistia aos jogos e via muito que quando era preciso, ele e Kieza até recuavam para ajudar, movimentam, então penso que daria muito certo", analisa Cariús sobre o estilo de jogo do time de Rogério Ceni.

O atacante acredita que todo jogador de futebol sonha em ser treinado por Ceni, que ainda não foi confirmado como comandante do Tricolor do Pici para a próxima temporada. "Independente do Ceni ficar ou não, eu fico no Fortaleza. Espero que ele possa ficar porque vai dar mais visibilidade ao futebol cearense. Todo jogador quer atuar com o Ceni. No clube, a maioria vai permanecer no elenco", revelou o centroavante.

Ataque

Para o setor, o clube já conta com quatro atletas: Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Ederson. O primeiro compromisso do Leão é pela Copa do Nordeste, com estreia prevista para o dia 25 de janeiro, sábado, contra o Vitória/BA, às 16 horas, no Barradão. O mês ainda reserva o início do Estadual para o Fortaleza, que entra apenas na 2ª fase com o Ceará. O módulo começa dia 29 de janeiro.