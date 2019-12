Goleiro Felipe Alves encaminha acerto com o Fortaleza para 2020

Felipe Alves deve continuar no Fortaleza em 2020. Segundo o diretor de futebol do clube Daniel de Paula Pessoa, o acerto está "encaminhado" e faltam apenas detalhes para o anúncio oficial. Um dos principais nomes da temporada tricolor, o goleiro chegou a receber proposta do Ceará, como confirmado pelo presidente alvinegro Robinson de Castro em entrevista para o Globo Esporte.

- Encaminhado - disse diretor de futebol do Fortaleza quando perguntado sobre renovação de Felipe Alves para 2020.

O goleiro chegou ao Fortaleza no final de 2018 à pedido de Rogério Ceni. Em 2019, ascendeu de maneira rápida na equipe, conquistando vaga na equipe titular na maior parte dos jogos do time na Série A do Brasileirão Caracterizado pela boa saída de bola com os pés, Felipe se tornou peça essencial no esquema tático do Leão.

Até o momento, o único reforço anunciado pelo clube para a temporada 2020 foi o atacante Edson Cariús. Éderson e Romarinho renovaram contrato e também estarão no Tricolor na próxima temporada.