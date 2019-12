Robinson de Castro diz não entender desabafo de Marcelo Paz: "pegou corda de alguém"; veja vídeo

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares sobre as declarações do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que nesta quinta-feira (12), falou na rádio Joven Pan, sobre possível interesse do Ceará por Bruno Melo.

Ele foi enfático sobre o não interesse pelo lateral, que, segundo ele, nunca esteve nos planos do Alvinegro.

Além disso, o presidente também confirmou o interesse em Felipe Alves, a quem fez proposta oficial, e também que acertou tudo com dois profissionais de gestão do departamento de futebol.

Confira vídeo completo: