Paz diz que Ceará procurou Felipe Alves e Bruno Melo; Robinson nega lateral: "Não tem sentido"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou nesta quinta-feira (12) em entrevista à rádio Jovem Pan, que o Ceará entrou em contato com os atletas Felipe Alves e Bruno Melo, destaques do Tricolor do Pici neste Brasileirão.

"Realmente, o Ceará fez proposta por Felipe Alves. O Felipe é um jogador que tá encerrando o contrato, se pode fazer proposta. Mas pela boa relação que temos entre os clubes, acho que caberia um contato antes com a diretoria", falou Paz.

Além do goleiro, o presidente tricolor afirmou que o Vovô também procurou o lateral esquerdo Bruno Melo, revelado pelo Leão do Pici e símbolo da equipe, presente no elenco desde a Série C. Neste Brasileiro, o defensor atuou em 14 jogos, sendo 13 como titular, tendo anotado 3 gols e distribuído 3 assistências. Paz questionou a atitude do presidente do Ceará, Robinson de Castro.

"O Robinson ligou pro Bruno Melo. O próprio Robinson, Bruno nos disse. Não acho que seja a abordagem correta. O Bruno é jogador do clube, não tá vencendo contrato. Não concordo. Tenho uma boa relação com o Robinson, mas ele tá se precipitando. Não sei se quer dar uma resposta pra torcida, querendo tirar um jogador do Fortaleza", falou o comandante tricolor.

Paz não aprova a situação criada entre os clubes cearenses e conta que não faria o mesmo com jogadores do Vovô.

"Acho que isso não é legal. Já teve umas situações desagradáveis com o CSA, o presidente de lá ficou chateado. Teve aquela situação com o Náutico, na Copa do Nordeste. Acho que esse tipo de conduta não constrói pro futebol. To sendo muito transparente. To chateado com a situação, mas vamos pra frente. Eu não vou atrás de jogador do Ceará", falou o Marcelo.

Em resposta, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, negou qualquer contato com Bruno Melo.