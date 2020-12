Simone, dupla de Simaria, terá filha em Orlando, nos Estados Unidos

A cantora Simone Mendes, 36, dupla com Simaria, está fora do Brasil para receber a sua segunda filha, Zaya. Grávida de oito meses, a artista sertaneja terá a pequena no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Simone está acompanhada do marido, o empresário Kaká Diniz, e o filho Henry, 6, e usou as redes sociais nesta terça (22) para comentar sobre a ida da família ao país norte-americano. Hospedada em uma residência em Orlando, a cantora afirmou que comprou uma casa e que por isso, também aproveitou a viagem para acertar os trâmites burocráticos da aquisição.

"Vou receber uma casa aqui no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir pra cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas", contou Simone através dos Stories no Instagram.

Simone também comentou sobre a alta do dólar, e que para não sair no prejuízo, resolveu adiantar sua ida aos Estados Unidos. "O dólar com preço que está, condomínio, luz e não sei mais... Sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas", brincou.

Ainda sem previsão para o nascimento de Zaya, Simone compartilha momentos com a família, que recentemente viajou para Cancun, México.

Carreira como Youtuber

Neste ano, a dupla de Simaria, apostou em seu próprio canal no YouTube. Um dos primeiros vídeos que ela fez foi para comparar as experiências que ela teve em festas "de rico" e "de pobre", relatando ter preferência pelas do segundo tipo. A dupla de Simaria afirmou que a origem humilde a faz ter um certo desconforto em ambientes cercados de muita ostentação.

O projeto tem feito sucesso, e não por menos, a cantora foi escolhida como a dona do melhor canal no YouTube no Prêmio F5. Com 17 mil votos (37% do total), ela desbancou Avós da Razão, feito por Gilda, Sonia e Helena; Tempero Drag, de Rita Von Hunty; Hotel Mazzafera, do influenciador Matheus Mazzafera; e o de Samira Close.

