Mari Fernandez explica por que não usa aliança em algumas ocasiões: 'Sebosidade'

A influenciadora digital Julia Ribeiro, namorada da cantora cearense Mari Fernandez, explicou o motivo de a artista cearense não usar aliança em algumas ocasiões.

Julia disse que a companheira tem agonia de usar o acessório quando está fazendo algumas atividades como musculação, lavar louça e banho.

Mari também apareceu nas redes sociais de Julia para se justificar: “Eu sinto uma 'sebosidade', não sei explicar. E fora isso, não uso na academia porque arranha minha aliança. Eu estou voltando a usar agora. A sua é toda arranhada, a minha é bem mais novinha”.

Teorias sobre fim de relacionamento

Julia também contou em seu perfil que o fato de a cantora aparecer eventualmente sem aliança faz com que as pessoas criem teorias sobre o fim do relacionamento. Ela disse que já chegaram a mandar mensagens perguntando se elas haviam brigado e terminado, por exemplo.

Veja também É Hit Maiara se declara para o namorado no dia do aniversário dele É Hit Nattan fala sobre lançamento 'Perversa' e se declara para Rafa Kalimann; veja

"Está sem aliança. O que aconteceu? Vocês terminaram?", relembrou.

Diferentemente de Mari, Julia explicou que adora usar acessórios, e por isso tem três alianças no dedo anelar. “Adoro usar joias e acessórios, eu quase não tiro. Durmo todos os dias de brinca, pulseira e anel”.

Mari e Julia assumiram o namoro em agosto de 2024, e desde então sempre aparecem juntas nas redes sociais.